Міхеїл Саакашвілі, який продовжує голодування вже 49-й день, сьогодні знепритомнів під час зустрічі з адвокатами і був вивезений з кімнати для побачень на ношах.

Екс-президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеїл Саакашвілі переведений в реанімацію тюремної лікарні, в даний час його стан стабільний.

Про це заявила журналістам лікар-реаніматолог, повідомляє Грузія-оnline.

Саакашвілі, який продовжує голодування вже 49-й день, раніше сьогодні втратив свідомість під час зустрічі з адвокатами і був вивезений з кімнати для побачень на ношах.

"Це була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск і були нестабільні глікемічні показники. Він лежить в реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний", - заявила лікар.

Читайте такожДенісову не пустили до Саакашвілі у тюремній лікарніЗа її словами, в даний час стан пацієнта стабільний. Лікар додала, що причини нападу короткочасної втрати свідомості — синкопе, стануть відомі після проведення ряду досліджень.

"Параметри оксигенації, гемодинаміки і дихання в абсолютній нормі... Після короткострокових реанімаційних дій його стан стабілізувався", — додала вона.

Напередодні група лікарів при омбудсмені Грузії Ніно Ломджарія оцінила стан Саакашвілі як критичний, рекомендувавши перевести його в приватний госпіталь. Згідно з їхнім висновком, в результаті тривалого голодування у пацієнта розвинулися енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокалемія, таласемія, висока ймовірність гастроінтестинальної кровотечі.

Затримання Саакашвілі

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

Автор: Вікторія Токарєва