У Зеленського заявили, що президент поки не ухвалив остаточного рішення щодо саміту.

Індонезія готується прийняти українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна на Балі, де у листопаді пройде саміт "Великої двадцятки".

Про це пише The Nation з посиланням на заяву посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса.

За його словами, йде підготовка до прийому двох президентів.

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"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити: в одному - Путіна, в іншому - Зеленського", - сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх занадто близько один до одного.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити the National підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі 15 і 16 листопада.

ОНОВЛЕНО 20:50 Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров у коментарі українським ЗМІ спростував інформацію, що Зеленський вже ухвалив рішення відвідати саміт G20 в Індонезії у листопаді.

Саміт G20 і участь Росії-що відомо

Очікується, що саміт G20 пройде у листопаді на острові Балі за участю не тільки лідерів 20 найбільших економік світу, але і запрошених країн, таких як ОАЕ та Україна.

Мир буде займати важливе місце у порядку денному поряд зі здоров'ям, цифровою трансформацією і переходом на стійку енергетику, повідомляли в Індонезії, що модерує саміт "G20" в цьому році.

Президент Індонезії Джоко Відодо раніше закликав обидві сторони погодитися на припинення вогню і знову відкрити канали для експорту зерна для забезпечення продовольчої безпеки.

У липні Відодо заявляв, що Путін планує особисто приїхати на саміт. Радник Голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC допускав, що Зеленський може взяти участь у саміті, якщо на ньому з'явиться Путін.

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