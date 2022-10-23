За словами публіциста, замість Путіна на саміті може бути присутнім глава Міноборони РФ Сергій Лавров, однак тільки в онлайн форматі.

Політолог, публіцист і математик Андрій Піонтковський висловився про можливу поїздку президента РФ Володимира Путіна на прийдешній саміт G20.

На думку експерта, Путін побоїться бути присутнім на зустрічі.

"Мені здається, він не приїде. Подивіться, він вчора зустрічався з так званими "мобіками". Єдиний, хто виглядав як жалюгідний "мобік", був сам Путін, а всі "мобілізовані" були якісь гвардійці, красені двометрові, екіпіровані, з бронежилетами, снайперськими гвинтівками, ясно ж, що це були співробітники ФСО. Як такий боягуз поїде на "велику двадцятку"? Він не поїде туди", - зазначив експерт.

Також Піонтковський погодився з думкою, що замість Путіна на саміті може бути присутнім глава Міноборони РФ Сергій Лавров, проте тільки в онлайн форматі.

Саміт Великої двадцятки в Індонезії - що відомо

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас підтвердила свою обіцянку особисто "викликати" президента РФ Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки".

4 вересня прес - секретар Путіна Дмитро Пєсков заяивил, що поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт G20, який пройде в Індонезії, зараз під питанням. Російська сторона заявила про нібито врахування всіх факторів, у тому числі безпеки Путіна.

11 вересня заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Байден не зацікавлений у зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним під час саміту "Великої двадцятки".

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