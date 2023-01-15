Сьогодні відбудеться контрольована детонація залишків ракети, в якій була виявлена вибухівка.

В Молдові виявили бойову частину ракети, яка впала біля кордону з Україною під час вчорашнього ракетного удару РФ.

Як повідомили в Міністерства внутрішніх справ (ВМД) Молдови, уламки ракети виявили в бричанському районі, що межує з Україною.

"Сьогодні відбудеться контрольована детонація залишків ракети, в якій була виявлена вибухівка, в результаті масштабних розслідувань на місці, проведених минулої ночі прикордонною поліцією і Національною поліцією, в районі Ларга прикордонний сектор (район Бричень)", - йдеться в повідомленні МВС.

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З учорашнього вечора зона захисту навколо уламків ракети була збільшена. Наряди поліції та прикордонники забезпечили навколишній периметр безпеки.

"Перекрита територія, де буде відбуватися підрив. За попередніми даними, боєголовка ракети заправлена приблизно 80 кг вибухового матеріалу", - повідомили в міністерстві.

У МВС додали, що про факт виявлення вибухової речовини в бойовій частині ракети вже повідомили українській стороні.

Падіння російської ракети в Молдові

14 січня під час масованого російського удару по Україні уламки ракети впали в північній частині Молдови.

Як заявила прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця, що така поведінка РФ є показником відсутності поваги суверенітету країни.

Президент Молдови Май Санду також прокоментувала цей інцидент. "Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдавська прикордонна поліція виявила уламки ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови", - написала вона в Twitter.

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