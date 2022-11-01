За її словами, за останніми протестами у країні також стояли росіяни.

Президент Молдови Майя Санду звинуватила російські спецслужби у спробах розхитати ситуацію всередині її країни. Вони для цього, зокрема, використовують молдовські проросійські партії

Про це вона повідомила в інтервʼю румунському каналу Digi24.

Санду наголосила, що спроби Кремля втрутитися у внутрішні справи Молдови не є чимось новим. Так, за організацією останні протестів у країні стояли саме спецслужби РФ.

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"У нас є докази, що коаліція корумпованих груп, які накрали в Молдові багато грошей, спецслужби Росії та проросійські партії в Молдові мають спільну мету — дестабілізувати Молдову. Вони використовують на свою користь труднощі, з якими зіткнулися громадяни. Ми рішуче налаштовані захищати демократію", — пояснила президент.

Ситуація у Молдові - що відомо

Росія для тиску на Молдову, серед іншого, використовує енергетику. Так, "Газпром" скоротив поставки в Молдову на 30% за один місяць і пригрозив подальшим скороченням в листопаді. Через дії РФ цього року ціни на газ в Молдові зросли в 5 разів. Наразі рахунки за електроенергію вже становлять понад 60% витрат середнього жителя країни з населенням в 2,5 мільйона.

28 жовтня The Washington Post з посиланням на секретні матеріал повідомило, що ФСБ РФ працює над поваленням влади в Молдові руками проросійського політика Ілана Шора.

Також журналісти дізналися, що з 2016 року операціями ФСБ в Молдові керує Дмитро Мілютін, генерал Служби безпеки, який обіймає посаду заступника начальника Департаменту оперативної інформації.

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