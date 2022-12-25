Раніше в Росії заявили, що посилення співпраці Молдови з країнами НАТО нібито підриває безпеку цієї держави.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін пригрозив Молдові "катастрофою" через її співпрацю з НАТО. Натомість у МЗС Молдови жорстко відповіли на закиди російських терористів.

Як наголосив речник молдовського МЗС Даніел Воде, Молдова - мирна та нейтральна держава. Але "нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію або байдужість до того, що відбувається у світі".

"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, в тому числі через НАТО - найпотужніший політико-військовий альянс у світі. Наша співпраця з цією організацією є прозорою та ґрунтується на добре відомих рамкових основах", - зазначив Воде.

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Молдовський дипломат відзначив складну ситуацію в регіоні, спричинену "жорстокою агресією Росії проти України", яка має "драматичні наслідки" і для його держави. Він зазначив на необхідності спільних зусиль друзів Молдови для подолання численних гібридних викликів, з якими вона стикається.

"Ми вільна країна і ми вирішуємо, як розвивати нашу країну", - наголосив Воде.

Російський так званий дипломат Галузін свої "претензії" озвучив в інтерв’ю пропагандистам із "РИА Новости" напередодні. Він сказав, що посилення співпраці Молдови з країнами НАТО нібито підриває безпеку цієї держави.

"Як показує досвід, накачування тієї чи іншої країни західними озброєннями або розміщення на її території натовських контингентів ніяк не додає їй безпеки і суверенітету, а, навпаки, наближає до катастрофи. Сумний досвід України з молдовської землі, гадаю, видно досить чітко", - наляпав Галузін.

Російська агресія: ситуація в Молдові

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Служби розвідки і безпеки Александру Мустяце заявив, що Росія планувала вторгнутися на територію Молдови на початку 2023 року. За його словами, реалізація цих планів залежить від розвитку війни в Україні.

Раніше МЗС Молдови не дозволило в'їзд до країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу, що базується в Придністров'ї.

Нещодавно в грудні президент Молдови Майя Санд заявила, що Росія веде гібридну війну проти Молдови, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Вона наголосила, що Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й свободу Молдови.

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