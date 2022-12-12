Серед країн, що знаходяться в центрі уваги Євросоюзу - Туреччина, Сербія і ОАЕ.

Євросоюз планує створити нову посаду представника з санкцій, який повинен буде контролювати суворе виконання країнами запроваджених обмежень, у тому числі Туреччиною.

Як повідомляє Financial Times, зайняти цю посаду з січня 2023 року запропоновано колишньому послу ЄС у США Девіду О'Саллівану.

Його хочуть наділити повноваженнями очолити зусилля Європейської Комісії щодо забезпечення повного дотримання санкцій в усьому світі.

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Очікується, що рішення про призначення буде прийнято Єврокомісією у вівторок, 13 грудня.

Серед країн, що знаходяться в центрі уваги ЄС - Туреччина, яка відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії.

США і ЄС, зокрема, вимагають від Анкари вжити заходів щодо поставок заборонених товарів трейдерами, які намагаються обійти жорсткий експортний контроль над промисловою і оборонною продукцією, введений проти Росії.

Серед інших країн у центрі уваги - Сербія і Об'єднані Арабські Емірати, повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала заходи в рамках 9-го пакету санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України. Однак, станом на 10 грудня, в Євросоюзі немає згоди на подальші санкції проти Росії. Наступна зустріч послів країн ЄС щодо дев'ятого пакету санкцій запланована на сьогодні, 12 грудня.

Останній на цей момент, восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня - до початку масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України.

Тим часом, Єврорада ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку кримінальних злочинів. Це перший з двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій в усьому Євросоюзі і запобігання спробам обійти їх або порушити.

На початку грудня Європейська комісія запропонувала давати п'ять років ув'язнення за порушення санкцій, запроваджених країнами-членами ЄС, і перерахувала приклади кримінальних злочинів, які порушують санкції.

Також порушники можуть бути покарані штрафами в розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи за господарський рік, що передував рішенню про штраф. Обхід обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або кінцевого власника коштів також буде вважатися порушенням.

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