Високий представник ЄС сподівається, що до кінця поточної доби або завтра міністрам закордонних справ країн-членів ЄС вдасться узгодити різні підходи.

Всі країни-члени Європейського Союзу мають розбіжності щодо пропозицій до дев'ятого пакету санкцій проти Росії, остаточного рішення щодо пакету санкцій ще немає.

Як заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн – членів Євросоюзу, пропозиції - це ще не рішення.

Боррель зазначив, що сьогоднішнє засідання Ради ЄС буде довгим і складним, оскільки на порядку денному будуть розглядатися питання Ірану і санкцій проти Росії (дев'ятий пакет).

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"Ви знаєте, існує певна плутанина: коли я і президент Європейської Комісії (Урсула фон дер Ляєн - ред.) оголосили про санкції, ми лише озвучили пропозиції. Я сказав Багато разів, що це Рада ЄС вирішує. І 27 міністрів закордонних справ Європейського Союзу мають різні підходи", - сказав Боррель.

"Я думав, що сьогодні вранці ми зможемо сказати, що нам вдалося дати "зелене світло", але це досі не так", - додав Боррель.

Високий представник ЄС припустив, що, можливо, сьогодні до кінця дня вдасться прийняти рішення, але досі є питання, які потребують узгодження.

"Я сподіваюся, що ми завершимо день (з домовленістю), або, можливо, завтра, але я не можу сказати, що це буде легко, оскільки існують різні погляди серед країн-членів", - сказав Боррель.

Дев'ятий пакет антиросійських санкцій:

7 грудня 2022 року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала заходи в рамках 9-го пакета санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.

Новим пакетом пропонується внести до списку санкцій ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до ракетних ударів по мирному населенню України, викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії, розкрадання української сільськогосподарської продукції. У списку - військові, політики, представники російського оборонпрому.

Також дев'ятим пакетом передбачено введення санкцій ще проти трьох російських банків; застосування нового експортного контролю; додаткових економічних заходів до російського енергетичного і гірничодобувного секторів.

Крім того, пропонується заборонити мовлення в ЄС ще 4 російських телеканалів.

Як зазначила голова ЄК, цей пакет також доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з Росії морем, яка набула чинності цього тижня, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7.

Однак, станом на 10 грудня, в Євросоюзі немає згоди на подальші санкції проти Росії. Наступна зустріч послів країн ЄС щодо дев'ятого пакета санкцій запланована на сьогодні, 12 грудня.

Останній на цей момент, восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня - до початку масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України.

Тим часом Єврорада ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку кримінальних злочинів. Це перший з двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому Євросоюзі та запобігання спробам обійти їх або порушити.

12 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що в ЄС з'явиться представник для контролю за дотриманням санкцій.

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