У вихідні продовжаться консультації щодо нового пакету ЄС, а 12 грудня запланована наступна зустріч послів щодо його ухвалення.

У Євросоюзі наразі немає згоди на подальші санкції проти Росії. Усупереч очікуванням, посли країн-учасниць на зустрічі в Брюсселі не схвалили дев’ятий пакет санкцій.

Консультації мають відбутися на вихідних, а наступна зустріч послів запланована на понеділок, 12 грудня, повідомляє Польське Радіо. Видання зазначає, що однією з причин відсутності згоди є забагато виключень, запропонованих для проекту дев'ятого пакету санкцій.

Посол Польщі в Євросоюзі Анджей Садось сказав, що переговори зайшли в глухий кут.

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"Це відбувається під виглядом продовольчої безпеки", - сказав один із польських дипломатів. Інший додав, що аргументом є розблокування суден із зерном у портах. Але ж, як він підкреслив, це брехня російської пропаганди, що в проблемах із постачанням зерна винні санкції ЄС.

Крім того, пише видання, Угорщина вимагала виключити членів російського уряду з чорного списку ЄС. Також зауваження до санкційного списку мала Швеція, як заступилася за Роскомнадзор, який затягує петлі цензури в Росії.

Нові санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала заходи в рамках 9-го пакету санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.

За її словами, пропонується внести до санкційного списку ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ракетних ударів Росії по мирному населенню України, до викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії, до розкрадання української сільськогосподарської продукції. У списку військові, політики, представники російського оборонпрому.

Також Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного та гірничодобувного сектору, включаючи заборону інвестицій у нові видобувні потужності в Росії.

Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що останні заходи є прямим наслідком перетворення зими на зброю президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, останній на цю мить восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня - до початку масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України.

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