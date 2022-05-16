Він обіцяє повернутися 23 травня.

Народний депутат України Нестор Шуфрич підтвердив свій виїзд за кордон. Його він пояснив необхідністю проведення медичного обстеження одному з його дітей.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

"Я виїхав за кордон, відвідати родину у зв'язку з необхідністю провести медобстеження одного з трьох дітей, які у мене малолітні... І 23 числа (травня - УНІАН) я вже буду в Україні", - пояснив Шуфрич і додав, що має бути присутній на консультації з лікарем.

Він запевнив, що "провів всі необхідні процедури для того, щоб виїхати за кордон".

"Але хочу звернути увагу, що мені в принципі цього не потрібно було б робити, тому що я є батьком трьох малолітніх дітей. Але попри це, я витримав всі необхідні для народного депутата України процедури щодо виїзду за кордон, згідно зі встановленими нормативами", - сказав депутат.

Шуфрич також уточнив, що виїхав з України 13 травня. Водночас він не розповів, в якій саме країні знаходиться.

"Я знаходжуся в двох країнах Євросоюзу... Між двома країнами. Я відвідую дві країни Євросоюзу", - зазначив парламентар.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Шуфрич покинув Україну. За словами голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука, політик перетнув кордон через КПП "Порубне".

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