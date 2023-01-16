У МЗС РФ обурені "антиросійським курсом уряду Великобританії".

Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що радий російським санкціям проти нього, "якщо це плата за українську свободу".

"Російський уряд застосував до мене санкції. Добре. Якщо це плата за підтримку української свободи, то я щасливий санкціям", - пише Клеверлі у Тwitter.

Нагадаємо, Клеверлі раніше заявив, що надання Україні танків цілком може бути частиною "наступного етапу" поставок озброєння Києву.

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Санкції проти Великої Британії - що відомо

12 січня стало відомо, що Російська Федерація внесла в "чорний список" 36 представників Кабінету Міністрів, силових відомств та журналістів Великобританії.

Обмеження ввели нібито "у зв'язку з антиросійським курсом уряду Великобританії", який "продовжує активно застосовувати механізм персональних санкцій і веде інтенсивну пропагандистську кампанію з метою дискредитації" Росії.

Варто відзначити, що Великобританія активно вводила санкції щодо політиків та олігархів з Росії, а також Лондон активно підтримує Київ.

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