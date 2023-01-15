Затягування війни вигідне тільки Кремлю, вважає британський міністр.

Танки Challenger та інша зброя, яку отримує зараз Україна – це інструмент, який дозволить "закінчити роботу" і виграти війну з Росією. Про це заявив Міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі в інтерв'ю The Sun.

"Якщо в майбутньому наші друзі вирішать почати мирні переговори, то ми хочемо, щоб вони були в максимально сильній позиції для досягнення міцного врегулювання", – заявив Клеверлі.

Глава британської дипломатії зазначив, що зараз бойовий дух росіян впав до межі, тому Захід повинен прискоритися в питанні поставок зброї Україні.

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"Своєю мужністю і завзятістю наші українські друзі точно довели одне. Якщо у них є інструменти, вони закінчать роботу. Наше завдання - працювати з Америкою та іншими союзниками, щоб дати їм необхідні інструменти", – заявив він.

За словами міністра, затяжна війна не потрібна нікому, крім Володимира Путіна.

"Тільки Путін виграє, якщо кровопролиття і руйнування затягнуться", – підкреслив Клеверлі.

Танки Challenger 2 для України

11 січня президент Польщі заявив, що його країна передасть Україні роту німецьких танків "Леопард". Це стало першою чіткою обіцянкою з боку Заходу передати танки західного зразка.

Відразу після цього з'явилися чутки, що Британія також передасть Україні невелику кількість танків – але не "Леопардів", а своїх "Челленджерів".

Кількома днями пізніше цю інформацію вже офіційно підтвердила британська влада. Україна дійсно отримає ескадрон британських танків.

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