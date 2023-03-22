Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 20 депутатів державної думи РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України, повідомив прес-центр СБУ.

"15 лютого минулого року посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого – проголосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР". У подальшому кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Засудженими є: Алтухов Сергій, Альшевських Андрій, Амельченкова Ольга, Анікєєв Андрій, Анікєєв Григорій, Артамонова Валентина, Аршба Отарі, Аршинова Альона, Баженов Тимофій, Байгускаров Заріф, Борцов Микола, Булавінов Вадим, Ісламов Дмитро, Кузьмін Михайло, Майданов Денис, Панков Микола, Петров Юрій, Пилипенко Ольга, Півненко Валентина, Погорєлий Дмитро.

У СБУ підкреслили, що оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.

Росія визнала терористів "ЛДНР" як окремі "республіки" - що відомо

Напередодні вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін підписав указ про легітимізацію псевдореспублік.

Україна та усі провідні західні держави протестували проти цього рішення, від підтримки Путіна тоді утримались навіть країни-сателіти РФ.

Уже під час повномасштабної війни Путін наказав "приєднати" Донецьку, Луганську, Херсонську й Запорізьку області до території Росії. Проте цей указ нічого не змінив – уже невдовзі Україна звільнила частину Херсонської області від загарбників.

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