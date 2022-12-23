Український суд визнав росіянина винним в тяжкому злочині і засудив його за спеціальною процедурою.

Депутат російської Держдуми Денис Майданов отримав 15-річний тюремний строк за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з матеріалами справи, депутат нижньої палати російського парламенту під час голосування 15 лютого цього року підтримав постанову Держдуми щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Також 22 лютого Майданов проголосував за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між РФ та терористичними угрупованнями "ЛДНР".

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В СБУ вважають, что такими діями депутат допоміг реалізувати плани Кремля щодо захоплення українських територій.

Шевченківський районний суд Чернівців визнав провину Майданова доведеною і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Рішення було ухвалено заочно, оскільки наразі засуджений знаходиться в Росії.

Слід зазначити, что Денис Майданов є досить відомим в Росії естрадним співаком.

Як Держдума сприяла російському вторгненню в Україну

15 лютого поточного року Державна дума звернулася до президента РФ з проханням розглянути можливість визнання терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" у якості незалежних держав.

Тим самим Росія порушила "Мінські домовленості", що в Кремлі самі й визнали. Тоді Україна ініціювала консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму, але отримала відповідь, що меморандум не дає жодних юридичних гарантій.

Рівно за тиждень – 22 лютого – Держдума ратифікувала угоду про дружбу між РФ і бойовиками "ЛДНР". Угода передбачала зокрема й спільну "оборону кордонів".

За два дні після цього російська армія, що кілька місяців стягувала солдатів і бойову техніку до українського кордону, розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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