Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Як відомо, сьогодні, 22 вересня, невідомі обстріляли авто, в якому перебував політик. Постраждав його водій.
Своєю думкою про те, що трапилося він поділився в кулуарах Верховної Ради.
Тищенко шокований замахом на Шефіра і стверджує, що першому помічнику Зеленського пощастило. Більш того, те, що трапилося він назвав "свавіллям".
"Це просто політичне свавілля! Просто пощастило, Сергій народився в сорочці і ангели його бережуть", - заявив Тищенко.
Раніше кореспонденту УНІАН вдалося додзвонитися до Шефіра, однак він не став коментувати інцидент. За словами політика, зараз йому "не до цього".
Замах на Шефіра також прокоментували в СБУ. Крім цього, вже з'явилося фото обстріляного авто, в якому перебував перший помічник Зеленського.