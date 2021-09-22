Наразі проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи.

Служба безпеки України з'ясовує обставини замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ, спільно з Національною поліцією та УДО, з’ясовує усі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший перебіг - інформуватимемо додатково", - повідомив Дехтяренко.

Замах на Шефіра: що відомо

Читайте такожЗамах на помічника Зеленського: постраждав водій, він у важкому стані – нардепЯк повідомляв УНІАН, у Київській області скоєно замах на першого помічника президента Сергя Шефіра, поранений його водій.

Поліція ввела операцію "Сирена" по області та шукає нападників.

При скоєнні замаху на Шефіра було випущено понад 10 куль.

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Автор: Віталій Саєнко