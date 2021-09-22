У районі села Лісники Київської області обстріляли авто першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
Нацполіція Київської області публікує фото з місця замаху на Шефіра.
Читайте такожПід Києвом обстріляли машину першого помічника Зеленського (фото)Поранено водія Шефіра, він доставлений до лікарні "Феофанія" у важкому стані. Із самим помічником глави держави все гаразд, хоч він і перебував у машині.
Як повідомила прес-секретар поліції Київщини Ірина Прянішнікова, введено операцію "Сирена" по області й шукають нападників.
УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником президента Шефіром особисто, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав він.