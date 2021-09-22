Кореспонденту УНІАН вдалося коротко особисто поговорити з Сергієм Шефіром.

У Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті було поранено водія.

Як стверджують у МВС, інцидент стався близько 10 ранку біля села Лісники в Києво-Святошинському районі.

На дзвінок кореспондента УНІАН Сергій Шефір відповів особисто, але дуже лаконічно.

"Вибачте, не до вас", - сказав помічник Володимира Зеленського.

Детальніше коментувати подію чиновник відмовився.

За даними "Української правди", сам Шефір в результаті інциденту не постраждав. На місце подій вже прибула генпрокурорка Ірина Венедиктова, а також оголошено спецоперацію "Сирена", зловмисника розшукують.

Інші ЗМІ вже опублікували фото пошкоджень машини в результаті обстрілу. На знімках видно сліди від куль на кузові та вітровому склі. За даними правоохоронців, в автомобіль влучило понад 10 куль.

Нагадаємо, що сам Зеленський в цей час перебуває з робочим візитом в Нью-Йорку, де у нього заплановано виступ на Генасамблеї ООН і зустрічі зі світовими лідерами. Разом з ним в США вилетіли і інші чиновники, включаючи главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: Станіслав Кожемякін