Шоу без кульмінації: як м'який запобіжний захід Порошенку відіб’ється на політичних вподобаннях українців

Рішення суду відпустити Петра Порошенка під особисте зобов’язання здивувало і його прихильників, які очікували щонайменше домашнього арешту, і ту частину суспільства, яка має запит на розслідування його дій в часи президентства, та і його самого. УНІАН цікавився, що це означає, навіщо затівалось та як відіб’ється на політичних вподобаннях українців.

Перший день обрання запобіжного заходу Порошенку вселяв впевненість, що процес будуть всіляко затягувати. Ба більше, здавалося, що, з огляду на тяжкість злочину, який інкримінують колишньому президенту, варто очікувати якщо не на домашній арешт, то на заставу в 1 мільярд гривень. Причому, прихильники Петра Порошенка вже навіть готові були почати збирати цю суму. Однак спочатку суд переніс винесення рішення щодо запобіжного заходу з понеділка на середу. А 19 січня вирішив… відпустити Петра Олексійовича під особисте зобов’язання.

УНІАН запитав у експертів, як на таке рішення суду відреагує електоральне поле Зеленського, чи не є рішення занадто м'яким для підозрюваного у державній зраді, а також чому суд вирішив не повторювати з Порошенко запобіжного заходу Медведчука.

"Я вважаю, що рішення суду є занадто м'яким", - розповів УНІАН адвокат Павло Богомазов.

Юрист нагадує, що після того, як Петро Порошенко вже намагався уникнути вручення йому підозри, Печерський суд Києва мав усі підстави для обрання політику більш жорсткого запобіжного заходу: "Всі пам’ятають, як він наприкінці 2021 року стрибнув в автомобіль та, нецензурно висловившись, поїхав в аеропорт… Він то відмовлявся отримувати повістку, то, наприклад, не приходив на виклик слідчого, або приходив у непризначений день і робив з цього політичну подію. Тож він так само у будь-який час може знову проігнорувати слідчих та поїхати у закордонне турне. Тому, насправді, в суду були підстави для більш жорсткого запобіжного заходу".

Крім того, на його думку, підхід суду до обрання запобіжного заходу у справі Порошенка мав би бути рівнозначним з запобіжним заходом у справі Медведчука.

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"Соломонове рішення"

Українські суди вже не вперше виносять м’які рішення у гучних політичних справах. А тому й очікувати зрозумілого обґрунтування від Печерського суду у тексті ухвали не варто.

"Швидше за все, напишуть, що не побачили ризиків, на які посилається слідство. Часто суди це ніяк не обґрунтовують. Так і пишуть, мовляв, суд проаналізував надані документи та серйозних ризиків не вбачає. Для суду це - навіть не надати оцінку самій підозрі з приводу торгівлі вугіллям – є оптимальним", — додав Богомазов.

За словами політолога, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, особисте зобов’язання, а не домашній арешт, або, тим більше, перебування під вартою – те рішення, яке дозволяє зняти конфліктну напругу навколо цієї справи.

"У нинішній ситуації навколо України це справді необхідно… Цю проблемну справу треба перевести в суто правове й спокійніше русло. Саме так і намагаються зараз діяти", - зазначив він.

Зокрема, у такий спосіб не створюються перешкоди для політичної активності Петра Порошенка. Адже якби запобіжним заходом був домашній арешт, тоді і сам екс-президент, а зараз народний депутат, і його прихильники заявляли б, що таким чином Петру Олексійовичу не дають займатися політичною діяльністю. А зараз він може і у Верховній Раді працювати, і країною їздити, але повідомляючи про це слідство.

"Тож це один з варіантів "соломонового рішення"", - вважає Фесенко.

Ніяких репресій

За словами політолога Олега Саакяна, попри бажання Банкової відповісти на запит частини суспільства щодо посадок корупціонерів, олігархів та інших крадіїв державних коштів, справа проти Порошенка виглядає потрібною та одночасно незручною для влади. В першу чергу, через звинувачення у політичних репресіях. Адже прихильники колишнього президента проводять аналогію між Зеленським та Януковичем, порівнюючи справу Порошенка з процесом над Юлією Тимошенко. В цьому контексті, на думку політолога, рішення відпустити Петра Олексійовича в залі суду рятує владу від звинувачень у політичному переслідуванні.

"Це навмисне, мудре і хитре рішення влади. Якщо б Порошенка посадили, на Банковій могли отримати внутрішні та зовнішні заяви про політичне переслідування. А так вони отримають всі позитиви від справи, але відводять від себе удар. Крім того, найболючішого удару Порошенку вже було нанесено блокуванням активів. Оскільки він залишатиметься на волі, зможе домагатись справедливості у судах. Тому сказати про репресії проти нього буде складно", - вважає Олег Саакян.

В цьому контексті, цілком ймовірно, що ухвала Печерського суду віддзеркалила зовнішній вплив на справу. Адже Порошенко заявляв, що заручився підтримкою західних політиків, перебуваючи за кордоном у грудні-січні.

"У випадку, якщо Порошенко не за гратами, зовнішня аудиторія зможе говорити лише про арешт активів, ніяк не про переслідування. Проте й там очевидно, що Порошенко підпадає під визначення олігарха. А заступатися за олігархічні активи електорально токсично для західних політиків. Тому тепер вони обмежаться заявами про занепокоєння та про потреби в прозорості цього процесу", — вважає Саакян.

Також на рішення суду міг вплинути резонанс, який справа Порошенка викликала в суспільстві.

"Ми вже бачимо заяви ДБР про бажання провести апеляцію через занадто м’яку ухвалу суду. Чому так сталось? Думаю, що багато в чому через те, що ми спостерігали під судом. І, звісно, це впливало на суддів. Тому, думаю, тут ще буде оскарження. Не виключаю, що запобіжний захід буде змінено на більш жорсткий", — розповів політолог Олексій Якубін.

Вигідний опонент

В принципі, м’яке рішення суду щодо запобіжного заходу у цій справі експерти пророчили ще до повернення Порошенка в Україну. Мовляв, арештований один з лідерів опозиції — взагалі не вигідний владі. А от домашній арешт міг бути оптимальним варіантом, який мав зберегти ядро виборців Порошенка (без зростання рейтингів) для вже звичної для нього ролі опонента чинному президенту на виборах.

В цьому контексті рішення суду відпустити Порошенка під особисте зобов’язання викликало у деяких експертів сумніви щодо користі такого кроку для влади.

"Якщо влада планувала усунути Порошенка з політики і покарати, у чому можна засумніватися, вона серйозно програла. Тоді у підсумку Порошенко отримав суттєву піарівську перемогу. Якщо ж влада замислила роздмухування рейтингу Петра Порошенка, щоб гарантовано вивести його у другий тур, для подальшого програшу Зеленському, операція успішна. Рейтинг Порошенка підняли, імідж "гнаного", "лідера політичної опозиції" забезпечили тощо. Та як би цей тимчасовий тактичний виграш влади не перетворився на її стратегічний програш. Тобто, Порошенку допоможуть пройти у другий тур, а от чи потрапить туди Зеленський з такими підходами, не факт", — зазначає політичний аналітик Олесь Доній.

Хто втратить в рейтингу?

Великого розчарування виборців Зеленського таким не радикальним рішенням судді Печерського суду столиці очікувати не варто, вважають експерти. Врешті-решт, судовий розгляд справи триватиме, і допоки вироку Порошенкові немає, запит електорату Зеленського на посадки просто залишатиметься не задоволеним.

"Петро Олексійович буде в статусі підозрюваного. Тому у виборців Зеленського будуть відкладені очікування, що діяльність Порошенка буде розслідувана. Чекатимуть розгляду питання по суті. Якщо розчарування і буде, то воно буде невеликим. Це не буде крах сподівань", — розповів УНІАН експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Що стосується виборців Порошенка, за словами політолога Олексія Якубіна, колишній президент політизує цю справу (і продовжить це робити) задля мобілізації своїх прихильників: "Його стратегія полягала в тому, щоб максимально втримати табір людей, який він, по суті, вже і так має, і, мабуть, не допустити, в цьому таборі появи будь-якого конкурента".

Взагалі ж сприйняття цієї історії виборцями Порошенка теж залежатиме від подальшого розгляду справи. І, попри те, що його прихильники подаватимуть ситуацію з обранням м’якого запобіжного заходу як перемогу, у слідчих матеріалах Порошенко все одно проходитиме по одній справі з Медведчуком.

"За рішенням Печерського суду слідуватиме інформаційна кампанія з викривально-дискредитуючими матеріалами, де Порошенка пов'язуватимуть з Медведчуком. Таким чином, на Банковій будуть перехоплювати інформаційний порядок денний. Саме це буде формувати сприйняття цієї ситуації виборцями. Сьогоднішня подія — не є самодостатньою, вона буде по різному інтерпретована в заявах спікерів", — додав Олег Саакян.

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За словами експертів, ухвала про рішення Печерського суду Києва має з'явитися у реєстрі судових засідань до кінця поточного тижня. Сторона захисту Порошенка вже заявила про намір оскаржити підозру у вчиненні злочину. А тому вже з наступного понеділка можливе ще якесь "велике зібрання" прихильників Петра Порошенка, але вже під Апеляційним судом.

Анастасія Світлевська