Восени Україна очікує на передачу надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

Під час візиту в Німеччину прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром і обговорив з ним збільшення військової допомоги та відбудову України.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Зброя, фінанси, санкції, провокації Росії на ЗАЕС, наша інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України. Все це на порядку денному обговорення з німецькими союзниками", - зазначив він.

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За словами прем'єра, для перемоги Україні потрібно ще більше важкого озброєння від союзників.

Він зауважив, що реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою.

Відтак, Україна сподівається на збільшення поставок важкого озброєння.

Шмигаль також нагадав, що восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

Він зазначив, що очікує, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони.

"Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - додав він.

Очільник уряду розповів, що зі Штайнмаєром також обговорив план відновлення України, який необхідно починати реалізовувати вже зараз.

"Негайний ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла. Все це ми почали робити. У 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і ми впевнені, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні", - підкреслив він.

За словами Шмигаля, президент Німеччини вкотре запевнив, що його країна "буде пліч-о-пліч з Україною для того, аби забезпечити перемогу".

Як повідомляв УНІАН, 3 липня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав, що його лобіювання будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" було явною помилкою.

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