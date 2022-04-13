Німецький канцлер також розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив роздратування відмовою офіційного Києва прийняти президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це Шольц розповів в ефірі RBB 24.

Канцлер в даний час не збирається до України, оскільки, як він пояснив, був у Києві за кілька днів до початку війни. Він також розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському. Але на його запрошення у Київ поки відповідає відмовою.

"Навряд чи знайдеться глава держави чи уряду, який мав би такий інтенсивний контакт зі мною", - сказав Шольц.

Він зазначив, що рішення Києва не приймати федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра збило його з пантелику і роздратувало.

"Було б добре прийняти його", - коротко прокоментував Шольц.

Крім цього, кнацлер не хотів прямо погоджуватися з оцінкою президента США Джо Байдена, що війна Володимира Путіна проти України є геноцидом. Але при цьому він зазначив: "Це жахлива війна у Східній Європі. І я думаю, що це те, що не слід применшувати. Це жахлива війна і відбуваються військові злочини".

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник дав зрозуміти, що у Києві скоріше чекають на візит канцлера Олафа Шольца, ніж Штайнмаєра.

Нагадаємо, Штайнмаєр був активним прихильником спірного газопроводу "Північний потік-2" і всіляко лобіював енергетичні інтереси Росії у Європі.

Після початку війни Штайнмаєр засудив дії Путіна щодо України і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу. А нещодавно він визнав, що його політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.

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