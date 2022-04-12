Штайнмаєр скасування поїздки до Києва підтвердив.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати до Києва на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у середу, проте той не хоче з ним бачитися.

Про це пише BILD.

За інформацією видання, в Офіс Федерального президента надійшла чітка заява про те, що наразі Київ не готовий до таких зустрічей.

Штайнмаєр хотів прибути до Києва у складі іноземної делегації, проте у Зеленського йому відмовили через тісні зв’язки з Росією.

Не відомо, чи зміниться позиція ОП найближчим часом. Зазначається, що іншим європейським політикам у Києві раді.

"Ми все знаємо про тісні зв’язки Штайнмаєра з Росією, які були також сформовані формулою Штайнмаєра. Наразі йому не раді у Києві. Подивимося, чи зміниться це", - висловився український дипломат у коментарі BILD.

Зараз президент ФРН перебуває з візитом у Польщі. І звідти, як пише видання, європейський лідер міг би відправитися до Києва.

На прес-конференції з польським колегою Анджею Дудою президент Німеччини підтвердив, що був готовий поїхати до Києва з колегами з Польщі, Литви, Латвії та Естонії, але українська влада вважає його присутність небажаною.

Штайнмаєр був активним прихильником спірного газопроводу "Північний потік-2" і всіляко лобіював енергетичні інтереси Росії у Європі.

Після початку війни Штайнмаєр засудив дії Путіна щодо України і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

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