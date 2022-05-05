Після розмови в ОП назвали Німеччину "потужним союзником" та назвали марною надію росіян на розкол єдності Європи у підтримці України.

Президент України Володимир Зеленський та федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провели телефонну розмову.

Про це спочатку заявив журналіст німецького таблоїду Bild Пол Ронцгаймер у Twitter, а згодом повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами журналіста, у канцелярії Штайнмаєра заявили, що "сторони погодилися залишити минуле позаду і зосередитись на майбутній співпраці".

Водночас Єрмак підтвердив, що розмова відбулася. Деталі пообіцяв згодом.

"Розмова Президента України Володимира Зеленського з Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром дійсно відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України - марна", - заявив Єрмак.

Що передувало?

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Тоді канцлер Олаф Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповідав, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

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