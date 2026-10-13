'Були протиріччя': Сирський назвав причину конфлікту з Федоровим

За словами ексголовкома, Федоров віддавав перевагу закупівлям дронів, але ігнорував інші потреби війська, через що виникав дефіцит певних видів озброєння.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечує, що існував конфлікт з Михайлом Федоровим на чолі Міністерства оборони, але протиріччя виникли через не врахування тих потреб армії, які надавались Генеральним штабом. Про це колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю для "BBC-Україна".

Як стверджує Сирський, як такого конфлікту з Михайлом Федоровим не було.

"Були протиріччя щодо фінансування потреб армії і закупівлі, відповідно, того озброєння та боєприпасів, які потрібні збройним силам", - зазначив генерал.

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За його словами, процес ведення війни - це складний процес і складається план закупівлі після розраховуються потреб в основних видах озброєння та вивчення усіх тенденцій того, що ефективно, а що неефективно.

Він зауважив, що Генеральний штаб визначає на підставі заявок від військ, що саме потрібне армії:

"Так от, проблема була в тому, що якраз міністр оборони проводив закупівлю певних видів озброєння, в першу чергу дронів, і віддавав перевагу певним видом цих дронів, ігноруючи потреби армії, які надавались Генеральним штабом".

Таким чином, як пояснив генерал, в результаті цього виник великий дисбаланс між закупівлею і потребою, і поставками військ. Зокрема, у першу чергу це стосувалося наземних роботизованих платформ.

Сирський підкреслює, що фронт має забезпечуватися збалансовано.

"Наприклад, дрони не проплачуються на весь рік, а проплачується все синхронно, те, що необхідно військам, ті ж НРК, ті ж пікапи, ті ж мотоцикли, квадроцикли, баггі, тобто все те, що необхідно на війні, Ті ж БПЛА, ударні дрони відповідні", - додав генерал.

Однак, як стверджує Сирський, Федоров робив перекіс:

"Тобто він вважав, що він краще знає наші потреби, що можна не звертати уваги на наші потреби, і він фінансував, наприклад, дрони на весь рік. А закупка, наприклад, тих же НРК або інших зазначених видів, вона не проводилась, і виходив дефіцит".

У цьому зв’язку, як заявив Сирський, суть проблеми і конфліктна ситуація полягала у тому, що не враховувалися інтереси військ.

Конфлікт Сирського і Федорова

Як повідомляв УНІАН, у червні Федоров заявляв, що у нього з Сирським інколи трапляються розбіжності з робочих питань.

У липні президент України Володимир Зеленський визнав, що між Федоровим і Сирським склався конфлікт. Через це спочатку було вирішено замінити міністра оборони. За словами глави держави, без його присутноті Міноборони і керівництво армії не спілкуються.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головкомом було призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

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