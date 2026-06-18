'Подарунок росіянам не зробимо': Федоров відповів, чи є в нього конфлікт з Сирським

Він зазначив, що між ними є певні розбіжності.

З головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським у нас конструктивні стосунки, хоча інколи трапляються розбіжності з робочих питань. Про це сказав в інтерв'ю ТСН міністр оборони України Михайло Федоров, відповідаючи на запитання, що в ряді ЗМІ пройшла інформація, що відносини у них із Сирським конфліктні.

Він зазначив, що дві години тому провів разом з Сирським спільну нараду за участю командирів корпусів, угруповань, щоб обговорити зміни в армії, які розроблялися спільно з Генштабом.

"У нас цілком нормальні, конструктивні стосунки. Він є Головком української армії, яка бореться за незалежність. Інших не може бути відносин. Ми в одній команді - команді України, команді президента. У нас, звичайно, є різні погляди на деякі питання. Ми можемо жорстко дискутувати з приводу того чи іншого рішення", - наголосив Федоров.

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При цьому, він навів приклад розбіжностей.

"Ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення щомісяця, але прогнозоване. А потім, по певному індексу, отримувати додаткові ресурси. І ми це погоджуємо кілька місяців. Це можна було погодити за тиждень - 100% можна було. Погоджуємо кілька місяців, але ми "дотираємо" якісь деталі. Десь якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося", - сказав Федоров.

За його словами, це цілком нормально для "складної структури".

"Ми не дамо росіянам такий подарунок - мати будь-які конфлікт або відсутність якогось спілкування, недоспілкування або дефіцит спілкування між міністром оборони воюючої країни і Головкомом української армії", - наголосив Федоров.

Реформа української армії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України запропонувало ряд реформ у Збройних силах України.

Міністр оборони Михайло Федоров, зокрема, зазначив, що буде відкрито ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Мета – до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями.

⁠За його словами, ключове питання – це справедливість для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Міністр розповів, що для таких осіб до кінця року почнеться поступове звільнення зі служби.

Він зазначив, що це лише перший етап масштабної трансформації. Другий – комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації.

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