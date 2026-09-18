Флеш несподівано згадав Сирського та 'подякував' йому

За його словами, як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними "Шахедами" під управлінням МЕШ.

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов несподівано згадав ексголовкома ЗСУ Олександра Сирського та "подякував" йому.

"За весь час війни я нікого не критикував. Я не люблю цього робити, бо мій принцип такий: Якщо критикуєш - зроби краще. Але сьогодні я хочу "подякувати" колишньому главкому, та його РЕБ керівнику за те, що протягом року ніхто у ЗСУ системно не займався технологіями протидії МЕШ-модемам і ніхто не закрив столицю засобами РЕБ, спостерігаючи зап тим, як ворог розвиває цю технологію", - написав він.

За його словами, як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними "Шахедами" під управлінням Mesh та намагаємось новою РЕБ командою екстрено щось робити.

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Небезпека реактивних дронів

Раніше авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, що Росія дедалі активніше використовує реактивні дрони, які за своїми характеристиками наближаються до крилатих ракет.

На його думку, наздоганяти такі цілі стає дедалі складніше, тому Україні потрібно розвивати дрони-перехоплювачі у напрямку зенітних ракет.

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