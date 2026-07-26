Сирський зробив нову заяву після звільнення з посади головкома

Він розповів, що отримав слова підтримки від військових керівників країн-союзників.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відставки зробив нову заяву, у якій розповів про повідомлення та слова підтримки, які він отримав від військових керівників держав-союзників та НАТО.

"Я щиро вдячний нашим міжнародним партнерам, військовим керівникам держав-союзників та НАТО, з якими мав честь працювати протягом цих непростих років", - зазначив він.

Сирський розповів, що, зокрема, отримав повідомлення від європейських воєначальників - голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне, голови Військового комітету Європейського Союзу генерала Шона Кленсі та екс начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала Ентоні Радакіна.

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"Особливо зворушили слова Адмірала Джузеппе Каво Драгоне про те, що українська армія своєю стійкістю, адаптивністю та впровадженням новітніх технологій вже змінює уявлення НАТО про сучасну війну, а досвід наших військових стане частиною майбутньої військової науки. Це найвища оцінка для всіх українських захисників", - написав він.

Також, за словами Сирського, адмірал Радакін написав, що Україна має розповісти світові свою історію того, як їй вдалося відкинути російську армію та вистояти у війні проти значно сильнішого противника.

А генерал Шон Кленсі підкреслив, що боротьба України – це не лише захист власної території, а й захист принципів, на яких будується безпека всієї Європи.

"Усі ці слова – не про мене особисто. Вони про українських воїнів. Про командирів, сержантів і солдатів. Про тих, хто тримає фронт, впроваджує нові рішення, навчається, бореться і, на жаль, нерідко віддає за Україну найдорожче", - наголосив ексголовком.

Відставка Сирського - як це було

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головкомом було призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

Звільненню передував публічний конфлікт між Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим

Коментуючи своє звільнення, Сирський зауважив, що передає своєму наступнику армію, яка перебуває в стані наступу та володіє ініціативою. За його словами, під його командуванням протягом року було звільнено 700 квадратних кілометрів території. Він подякував військовим і запевнив, що продовжить служити Україні.

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