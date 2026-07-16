Зеленський визнав конфлікт Федорова з керівництвом армії і дав обіцянку

Президент наголосив, що треба зберегти єдність всередині держави.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє рішення змінити міністра оборони України. Наразі замість Михайла Федорова на цю посаду розглядається кандидатура Ігоря Клименка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

За слів глави держави випливає, що заміна міністра оборони пов’язана, у тому числі з конфліктом, який виник.

Відео дня

"Тому, дивлячись на пріоритети і на складну ситуацію, або складний діалог між керівництвом армії і Міністерством оборони, до речі, складний на різних рівнях… Питання не тільки в особистостях. Чому? Тому що, наприклад, Михайло, я впевнений, що він залишатиметься в команді моїй і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати", - наголосив Зеленський.

Як відзначив Зеленський, під час війни в Україні не може бути виборів, передусім через безпекові питання.

"Ви це прекрасно знаєте і, для нас дуже важливо, зберегти єдність нашої держави. Ми довго всі працюємо разом. І іноді бувають конфлікти. Закон дозволяє дійсно робити урядові перезавантаження і іноді ти можеш бути в тій чи іншій складній ситуації", - наголосив Зеленський.

Також Зеленський відзначив, що кандидатуру Сергія Корецького у Верховній Раді вже підтримали на посаду нового прем’єр-міністра України. Президент вважає, що Корецький отримав впевнену підтримку парламентарів.

"Прем'єр-міністр - професійний енергетик і дай Бог, щоб він зміг підготувати нас до зими - пришвидшити, тому що підготовка йде весь рік. Тобто це як війна, тільки це війна з майбутніми можливими складнощами взимку. І, безумовно, пріоритет - це війна на полі бою", - сказав Зеленський.

Про невирішені проблеми

"Безумовно треба визнавати - є і проблеми в деяких бригадах. Так, які, ви знаєте, різного характеру. Так, які треба і сміливо вирішувати, скажімо так, і не боятись цього. І так само, як і є виклик через ту саму, напевне, часткову втомленість, тому що від війни всі верстви населення втомлені. Це зрозуміло. Я завжди кажу - наше завдання, щоб Росія втомилась повністю і трішки раніше. Це правда. Це сьогодні те, що відбувається", - заявив Зеленський.

Також президент сказав, що є питання, які стосуються мобілізації.

"І незважаючи на те, що я чесно розумію, що тут напевно просто дуже складно знайти механізм, щоб це було з повагою. Я б так сказав. Дуже складно, але ця проблема не вирішена. Тому, коли ми кажемо про питання поля бою, операцій, ситуації в бригадах, ТЦК, бусифікації, які також є - ми повинні визнавати, що у нас є, що у нас є правильно, що у нас є неправильно і ганебно. Так? Ці проблеми треба вирішувати", - наголосив Зеленський.

Міноборони і керівництво армії без присутності президента не спілкуються

"Я не кажу, хто з цих двох сторін повинен це вирішити. Я вважаю, що разом. Тому що так не може - що ось тут хтось один перемагає, а ось тут хтось один відповідає. Ні, разом перемагаємо і разом відповідаємо за речі, які викликають просто незрозумілість і суспільний резонанс тощо. Тому, в таких речах, я президент України і зараз ми говоримо з вами не офрек - я, бачите, намагаюсь знаходити правильні висловлювання так, щоб ви зрозуміли зміст. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Ще раз, я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли", - наголосив Зеленський.

За його словами, в цьому проблема не тільки сторін, а й його як президента.

"Я не знімаю відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід - або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України. А є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі щоденно постійно. І чесно, при моїй підтримці, безумовно, для мене це пріоритет. Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні", - наголосив Зеленський.

Він додав, буде демонструвати послідовність своїх дій.

"Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені. Що зрозуміло абсолютно", - сказав Зеленський.

Звільнення Федорова

Як писав УНІАН, напередодні Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони та опублікував підсумковий звіт роботи. Серед досягнень він назвав масштабні закупівлі дронів, контракти на ракети Patriot, придбання літаків Gripen, розвиток балістичної програми та залучення міжнародної військової підтримки. Водночас він визнав, що не вдалося завершити трансформацію Міноборони за стандартами НАТО та впровадити повну систему тендерних закупівель.

За даними ЗМІ, під час закритого спілкування з нардепами президент Володимир Зеленський пояснив, що звільнив Михайла Федорова через тривалий конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами президента, керівництво Міноборони та Генштабу перестали чути одне одного, маючи різні бачення розвитку оборонної сфери. Зеленський також висловив невдоволення тим, що Федоров не реалізував реформу мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: