За даними ЗМІ, не всі держави хочуть витрачати 2% і більше від ВВП на захист держави.

Частина членів НАТО виступають за підняття мінімального рівня витрат на оборону. Вони хочуть, щоб було встановлено ліміт 2% від валового внутрішнього продукту. Однак у цієї ідеї є і противники серед союзників по Альянсу.

За даними Deutsche Welle, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив: "Деякі союзники рішуче виступають за те, щоб зробити нинішню ціль в 2% мінімальним показником. Ми будемо зустрічатися, у нас будуть міністерські зустрічі, переговори в столицях".

Цільові витрати в 2% від ВВП на оборону прийняли ще в 2014 році на саміті в Уельсі. Однак це був лише орієнтир, а не обов'язковий мінімум. Які саме держави виступають за такий ліміт, Столтенберг не розповів, але інформація все одно просочилася завдяки виданню dpa.

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Портал з посиланням на власні дипломатичні джерела повідомив, що ідею підтримують Польща, Литва і Великобританія. А ось Німеччина, Бельгія і Канада виступили, як "противники" згаданого рішення. Зараз ці країни витрачають менше, ніж 2% від ВВП на оборону. Наприклад, за підсумками 2022 року у ФРН показник становитиме 1,44%.

Країни НАТО повинні прийти до спільного бачення в цьому питанні до наступного саміту. Він пройде 11 і 12 липня у Вільнюсі.

НАТО і війна в Україні

Столтенберг в недавньому інтерв'ю заявив, що Росія, як і раніше, прагне встановити повний контроль над Україною. Окупанти готуються до тривалої війні і можуть здійснити нову масштабну спробу наступу.

Президент США Джо Байден у розмові про підтримку України заявив: "Я ніколи не бачив НАТО або ЄС більш об'єднаними в усьому, і я не бачу ніяких ознак для будь-яких змін".

За словами кремлівського диктатора Володимира Путіна, Росії у війні в Україні протистоїть "військовий потенціал практично всіх країн НАТО".

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