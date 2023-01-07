Говорили про військову допомогу, санкції та ірансько-російську співпрацю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з віце-президентом Європейського парламенту, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем говорили про підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого.

Кулеба зазначив, що детально було обговорено підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого.

"Ми окреслили наші очікування та зупинилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірансько-російську співпрацю", - повідомив Кулеба у Тwitter.

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Участь України у зустрічах ЄС: деталі

4 січня Дмитро Кулеба повідомив, що Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України взяти участь у засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться 23 січня у Брюсселі.

Кулеба зазначив, що 2023 рік і, зокрема, зимові місяці стануть дуже важливими на шляху до членства України в ЄС.

Глава МЗС зазначив, що його участь ледь не в кожній зустрічі Ради ЄС стала вже регулярною традицією.

За його словами, це засвідчує, що сьогодні Україна є рівноправним учасником Європейської безпекової політики, оскільки ЄС і Україна разом вирішують ключові питання, формують Європейський порядок денний на тему як захистити Європу.

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