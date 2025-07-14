Планується обговорити зброю, санкції та посилення співпраці між Україною та США.

Спецпредставник США Кіт Келлог прибув в Україну. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він також виклав відео своєї зустрічі з Келлогом на вокзалі у Києві та анонсував теми, які планується обговорити під час візиту.

"Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови", - наголосив Єрмак.

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Керівник ОП також додав, що, Україна підтримує підхід президента США Дональда Трампа "мир через силу".

У п'ятницю Келлог анонсував, що прибуде до Києва у понеділок і перебуватиме там цілий тиждень. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що в ході візиту Келлог отримає дані про потенціал армії РФ та перспективи українського війська.

Україна і США

Президент США Дональд Трамп, схоже, змінює свій підхід до України. Зокрема, у неділю він заявив, що планує поставити Україні додаткові ЗРК Patriot і ракети до них.

"Ми відправимо їм Patriot, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він говорить красиво, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - заявив Трамп.

Крім того, за інформацією видання Axios, Трамп сьогодні оголосить про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю. Ймовірно, вона включатиме далекобійні ракети, здатні досягати цілей глибоко на території Росії, зокрема в Москві.

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