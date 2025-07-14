Він зустрінеться з представниками українських спецслужб.

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог отримає дані про потенціал армії Російської Федерації та перспективи українського війська.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський, відповідні доручення він дав головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову:

"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру".

Візит Келлога до України

Як відомо, Кіт Келлог - це колишній генерал армії США і спецпредставник з питань України та Росії в адміністрації Дональда Трампа. Його призначили на цю посаду в січні цього року.

Відео дня

У лютому Келлог вже відвідував Київ, де провів переговори з президентом Зеленським, військовими та дипломатами.

Нещодавно стало відомо про підготовку до нового візиту тривалістю близько тижня. Ексгенерал має прибути до України вже сьогодні, 14 липня.

Нагадаємо, днями спецпредставник Трампа зустрівся із Зеленським та західними лідерами на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка проходила в Римі.

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