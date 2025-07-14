План, імовірно, включатиме далекобійні ракети, здатні досягати до Москви.

Президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю, пише Axios, посилаючись на свої джерела.

"Два джерела повідомили Axios, що у них є підстави вважати, що план, імовірно, включатиме далекобійні ракети, здатні досягати цілей глибоко на території Росії, зокрема в Москві", - пише видання.

При цьому сенатор Ліндсі Грем сказав Axios, що Трамп справді злий на Путіна і його майбутня заява буде "дуже агресивною".

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Axios зазначає, що нова ініціатива, яку презентують на зустрічі Трампа і генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачає, що європейські країни оплачуватимуть зброю американського виробництва, яку буде відправлено в Україну. Така схема була запропонована президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому.

При цьому наголошується, що одним із чинників, які переконали Трампа піти цим шляхом, була телефонна розмова з Володимиром Путіним 3 липня, в якій російський глава ясно дав зрозуміти, що планує ескалацію війни. У наступні дні план з постачання зброї Україні перетворився з ідеї на щось більш конкретне.

Трамп і війна в Україні

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву".

У неділю президент США заявив. що планує поставити Україні додаткові ЗРК Patriot і ракети до них.

"Ми відправимо їм Patriot, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він говорить красиво, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - заявив Трамп.

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