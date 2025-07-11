У МЗС України підтвердили, що Келлог дійсно скоро відвідає Київ.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що 14 липня він прибуде до Києва. Його візит триватиме тиждень. Таку заяву він зробив у коментарі для "Новини.Live" на Конференції з питань відновлення України.

"Ми будемо в Києві в понеділок. Так що ми там будемо цілий тиждень", - сказав Келлог під час спілкування з українською журналісткою.

Як передає кореспондент УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України підтвердили візит Келлога в нашу країну. Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

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Він відзначив, що в Україні чекають на приїзд спецпредставника США.

"І будемо раді його прийняти в Києві та мати з ним низку зустрічей", - сказав Тихий.

Він поділився, що наступного тижня заплановано більше зустрічей між Україною і США на різних рівнях.

Поїздка Келлога до Білорусі - що відомо

Нагадаємо, що 21 червня спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прибув до Білорусі, де зустрівся із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. За даними білоруських ЗМІ, на порядку денному переговорів були міжнародна проблематика, регіональна тематика і білорусько-американські відносини.

The New York Times писало, що Келлог зустрічався в Мінську з Лукашенком, сподіваючись на його допомогу в припиненні війни Росії проти України. Це була перша зустріч між високопоставленим чиновником Білого дому і білоруським лідером за більш ніж п'ять років.

Крім того, після цієї зустрічі Лукашенко заявив, що Келлог нібито пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по РФ". Спецпредставник президента США спростував ці слова. Він поділився, що обговорював із Лукашенком повне і беззастережне припинення вогню.

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