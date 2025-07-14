За його словами, ці поставки оплатить Європейський Союз.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що відправить в Україну ракети до ЗРК Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни.

"Я ще не домовився про кількість, але у них будуть деякі, тому що їм потрібен захист. Але Європейський союз платить за це. Ми нічого за це не платимо. Але ми відправимо, це буде бізнес для нас. І ми відправимо їм Patriot, які їм терміново потрібні", - сказав президент США, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи поставлять США Україні додаткові ракети для України.

Як пише Reuters, при цьому Трамп висловив невдоволення діями російського лідера Володимира Путіна.

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"Ми відправимо їм Patriot, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він говорить красиво, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - заявив Трамп.

Він додав, що США планують поставити Україні різні зразки високотехнологічної військової техніки.

"Вони платитимуть нам за це 100%, і ми цього хочемо", - сказав він.

При цьому він заявив, що Європейський союз відшкодує Сполученим Штатам вартість цих поставок. За його словами, цього тижня він планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити Україну та інші питання.

Варто зазначити, що деякі західні ЗМІ, наприклад, WSJ і Bloomberg, пишуть, що Трамп мав на увазі постачання не ракет, а ЗРК Patriot.

Patriot для України

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країни Європи мають поділитися з Україною своїми батареями Patriot. За словами держсекретаря, передати Україні свої комплекси зокрема могли б Іспанія та Німеччина.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в України є позитивний діалог із президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі зенітних ракетних систем Patriot, і вже передано запит про намір придбати десять таких комплексів і ракети до них.

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