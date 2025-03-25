Українські та американські команди обговорювали 30-денне припинення вогню в енергетиці та Чорному морі.

Представники США і України закінчили другий раунд переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-ріяді.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власне джерело.

За даними Bloomberg, українські та американські команди обговорювали 30-денне припинення вогню в енергетиці та Чорному морі, повідомило обізнане джерело.

Відео дня

Нагадаємо, чиновники зі США перед цим провели 12-годинні переговори з російськими представниками.

Переговори в Саудівській Аравії

Вчора в Офісі президента розкрили нові деталі переговорів України і США в Саудівській Аравії. Зокрема, там повідомили, що українська делегація продовжує залишатися в країні, щоб після закінчення окремих переговорів між делегаціями США і РФ провести ще одні консультації зі США.

Сьогодні вранці стало відомо, що у Трампа анонсували позитивну заяву за підсумками переговорів з росіянами. Джерело Reuters у Білому домі повідомило, що на переговорах в Ер-Ріяді спостерігався прогрес і що "позитивна заява" очікується "в найближчому майбутньому". Але ближче до опівдня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зміст переговорів не оприлюднюватимуть.

Вас також можуть зацікавити новини: