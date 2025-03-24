Українська делегація продовжує залишатися у Саудівській Аравії, щоб після закінчення окремих переговорів між делегаціями США і РФ провести ще одні консультації зі США.

В Офісі президента України розповіли поточні деталі зустрічей української і американської делегацій у Саудівській Аравії. Про це радник керівника ОП Сергій Лещенко сказав в ефірі марафону "Єдині новини".

"Це технічні переговори. Зазвичай, переговори - це не один день. І це інколи місяці, а деякі переговори, як близькосхідне врегулювання, тривають роками, тому, я не хочу, щоб ми на це рівнялися. Просто маємо розуміти, що зустрічі будуть досить регулярні, і не кожна зустріч закінчується публічними заявами", - зазначив Лещенко.

Він додав, що зустріч української і американської делегацій стосувалася двох тем.

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"Це - інфраструктура і безпека судноплавства. І мова йшла про обопільне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові об'єкти. Вони не атакують наші об'єкти і наші порти - Херсонський, Миколаївський, і порти великої Одеси, щоб функціонували", - повідомив Лещенко.

Також, за його словами, йдеться про потребу повернення українських дітей і про обмін українських військовополонених і цивільних.

Він пояснив, що українська делегація продовжує залишатися у Саудівській Аравії, щоб після закінчення окремих переговорів між делегаціями США і РФ провести ще одні консультації зі США:

"Тобто, ці переговори будуть тривати ще певний час, але вони не обов'язково мають закінчуватися гучними публічними заголовками, тому що це черговий раунд, після яких можливі більш високопосадові зустрічі щодо миру на українській землі".

Також він відповів на питання, скільки по часу можуть тривати перемовити, і чи можна очікувати якихось результатів до Великодня, 20 квітня.

Як сказав Лещенко, вже пройшло два тижні, як тривають розмови про припинення вогню на суходолі.

"А ми навіть ще не дійшли до припинення вогню по інфраструктурі. Тобто, Великодень (20 квітня) як символ - це дуже добре, але в реаліях війни це не обов'язково може спрацювати. Якщо не зупинка вогню на суходолі, то хоча б зупинка вогню по інфраструктурі і по енергетиці - це теж непогано", - сказав Лещенко і додав, що не можна спрогнозувати, як відбуватимуться переговори. Нині Росія постійно каже "ні", постійно висуває ультиматуми і "намагається грати м'язами, які з кожним місяцем стають усе дрібніші".

Він додав, що війни закінчуються після тривалих переговорів, які можуть відбуватися не один місяць.

"Ми маємо бути налаштовані, що ми хочемо миру, але це не обов'язково станеться завтра, і це має бути кожному дороговказом, що підтримка Збройних сил не має зупинятися", - наголосив Лещенко.

Переговори в Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Рустем Умєров розповів перші деталі про зустріч України та США в Ер-Ріяді. Він зазначив, що розмова була "конструктивною та змістовною". Сторони обговорили "ключові питання", серед яких була й енергетична галузь. Українська делегація працювала над досягненням достойного й тривалого миру.

Також, сьогодні розпочалися закриті переговори між делегаціями США і РФ в в Ер-Ріяді. Зазначалося, що делегація США домагатиметься прогресу в питанні припинення вогню в Чорному морі та ширшого припинення насильства в Україні.

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