Українська делегація залишається там для зустрічі з американцями.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії зустрівся зі Спадкоємним принцом Королівства Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

У своєму Telegram-каналі президент повідомив, що йому було дуже важливо почути від принца слова впевненості в українському майбутньому. За його словами, Україна цінує те, що Саудівська Аравія надає майданчик для дипломатії:

"Дуже детально обговорили кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки".

Зеленський повідомив і про готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Вони обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури.

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Президент зазначив, що українська команда залишається в Джидді для переговорів з американськими колегами. "Ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною", - додав він.

Переговори України і США

Як відомо, сьогодні у Джидді, Саудівська Аравія, відбудуться переговори між делегаціями України та США. Українську делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а американську - державний секретар Марко Рубіо.

Головними темами перемовин можуть стати відновлення військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, підписання угоди про доступ до українських копалин та умови майбутньої мирної угоди.

За даними західних ЗМІ, під час цієї зустрічі Вашингтон хоче з'ясувати, чи готова країна піти на поступки Російській Федерації.

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