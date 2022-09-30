Законодавці США прагнуть покарати країни за визнання фіктивних референдумів на окупованих територіях України.

Американські сенатори підготували закон щодо припинення військової та економічної допомоги країнам, що визнають території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України частиною території Росії.

Про це пише POLITICO.

Так, напередодні промови російського диктатора Володимира Путіна, де він, як очікується, оголосить про анексію Росією чотирьох регіонів України, де окупанти провели так звані референдуми про приєднання до РФ, законодавці США анонсували закон, що покликаний покарати країни, що визнають фейкове голосування і анексію.

Відео дня

Сенатори Річард Блументаль та Ліндсі Грем оприлюднили закон, який передбачає припинення будь-якої військової та економічної допомоги будь-якій країні, яка визнає ці території частиною Росії.

"Це захоплення землі. Це крадіжка. І це ще одна боягузна, нахабна тактика Володимира Путіна, щоб перевірити підтримку України Заходом", – коментує Блюменталь.

Грем також зауважив, що Путін "намагається переписати карту Європи.

"Він намагається зробити силою зброї те, що не може зробити іншим шляхом", – сказав він.

Ці ж двоє законодавців просувають законодавчі акти про визнання Росії державою-спонсором тероризму, проти чого поки що виступає Державний департамент.

Сенатори також висловлюють побоювання щодо можливих наслідків цієї анексії. Голова відділу зовнішніх відносин Сенату Боб Менендес сказав, що крок Путіна "ще більше ускладнює українцям пошук шляху вперед".

"Це також має закріпити засудження світу, тому що всі знають, що врешті-решт [референдум] є найбільшим фарсом, який стався", — додав Менендес.

Зауважують, що хоча анексія не буде визнана переважною більшістю міжнародної спільноти, вона може бути використана як виправдання більш жорсткої тактики росіян.

"Путін перебуває у справді важкому становищі. І це, як на мене, збільшує небезпеку. Якби мені довелося передбачити, я думаю, що найвірогіднішим проявом цього буде килимове бомбардування цивільних територій в Україні — такою була його схема в Чечні, Алеппо тощо", – сказав сенатор Ангус Кінг (штат Мен).

Референдуми на окупованих територіях України та їхні наслідки – що варто знати

Як писав УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах 4 областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України, проголошення незалежності та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до Росії.

За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, нібито більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за". Утім ці цифри не мають нічого спільного з реальністю, а саме "голосування" відбувалося всупереч нормам будь-якого законодавства.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участь ні в організації "референдуму", ні в самому "голосуванні". До прикладу, на Запоріжжі голосувати прийшли менш як 1% населення.

Голоси на окупованих територіях збирали, застосовуючи силу та погрози, зокрема, озброєні люди з бюлетенями проводили обходи по квартирах. Також результати просто малювали в кабінетах "єдиноросів" – на Луганщині зрештою відзвітували про більшу кількість голосів, ніж реальна кількість людей, які залишаються в області.

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування. Попри це, 29 вересня Володимир Путін, видав укази про нібито "визнання незалежності" Херсонської і Запорізької областей за результатами псевдореферендуму.

Західні аналітики впевнені, що тепер РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків. На такі плани вже відреагували в Офісі президента України.

В американському Інституті вивчення війни переконані, що російський президент Володимир Путін, найімовірніше, оголосить про незаконну анексію українських територій 30 вересня. Депутати Держдуми отримали запрошення прибути в Кремль 30 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: