Він припустив, що якби реакція Німеччини була інакшою, то, можливо, вдалося б уникнути теперішнього нападу на Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що реакція його країни на незаконну анексію Криму у 2014 році мала б бути інакшою.

Про це Шольц заявив під час конференції Бундесверу, передає Bild.

"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні, озираючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", – сказав він. Відео дня

За його словами, в такому разі ідея подібного нападу на Україну, можливо, "не заволоділа б так сильно помислами президента Володимира Путіна".

Нагадаємо, міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії після анексії Криму у 2014 році. При цьому Німеччина з тих пір не припиняла економічні та дипломатичні відносини з Москвою.

Як повідомляв УНІАН, колишній президент України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму сталася тому, що Україна не стала захищатися", а війна на Донбасі почалася тому, що Україна нарешті почала відповідати окупанту, перейшла до опору.

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