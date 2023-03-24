США не хочуть, щоб війна завершилась "в такий спосіб, який дозволить росіянам перезавантажитися, переозброїтися і потім знову атакувати".

США будуть підтримувати Україну і в наступному році, "щоб гарантувати, що війна президента РФ Володимира Путіна завершиться стратегічною поразкою".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США. "Бюджет США продовжить безпекову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України, щоб гарантувати, що війна президента Путіна завершиться стратегічною поразкою", - підкреслив Блінкен і додав, що бюджет США на 2024 рік розрахований на те, щоб продовжити всебічну підтримку України.

Він зазначив, що США не хочуть, щоб війна завершилась "в такий спосіб, який дозволить росіянам перезавантажитися, переозброїтися і потім знову атакувати".

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Держсекретар знов висловив думку, що війну в Україні потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але не вважає, що переговори можливі у найближчому майбутньому, оскільки вважає, що влада РФ не налаштована на це.

Підтримка США України

США з самого початку війни безпрецедентно підтримують Україну. Країна постійно виділяє пакети військової та фінансової допомоги. США є лідером за кількістью допомоги Києву.

В кінці зими до Києва приїздив президент США Джо Байден, щоб особисто засвідчити свою підтримку українському народу. А 23 березня президент США Джо Байден здійснив свій перший візит до Канади в якості президента. Поїздка була присвячена в тому числі питанням підтримки України.

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