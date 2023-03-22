Посол США в Україні вказала, що нічна атака російських дронів показала зацікавленість Кремля в продовженні боїв.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні. Про це свідчить нічна атака російських безпілотників.

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк нагадала, що ще вчора в Москві говорили про мир.

"Після всіх вчорашніх розмов в Москві знову російські ракети і знову атаки безпілотників на мирних жителів вночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений в справедливому мирі або припинення війни, яку він почав", - написала дипломат у своєму Twitter.

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Нічна атака російських дронів - що відомо

Вночі 22 березня армія РФ вдарила по українських містах безпілотниками - всього запустили 21 дрон.

Українські військові збили 16 російських БПЛА. При цьому в Київській області зафіксовано "приліт" , в результаті якого загинули люди. Повідомляється про пошкодження цивільних об'єктів.

У свою чергу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про атаку росіян на область. Він зазначив, що пошкодження отримав один з об'єктів інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян на Україну. Він вказав, що дії Москви свідчить про те, що Росія не прагне миру і потрібно посилити тиск на Кремль.

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