Політик, котрий має проросійську риторику, може саботувати допомогу Києву у війні.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен негативно відгукнувся про екс-президента США Дональда Трампа. В інтерв’ю Politico датчанин заявив, що балотування Трампа на наступні вибори президента США може звести нанівець допомогу Україні.

Більше того, у Расмуссена є побоювання, що лише вигравши кандидатуру від Республіканської партії, Трамп може зруйнувати двопартійний фронт на користь України. Колишній президент США хвалив Путіна як розумного стратега в перші дні повномасштабної війни і нещодавно припустив, що Київ повинен був погодитися віддати Росії деякі свої території.

На думку Расмуссена політика Трампа стосовно України означала б "капітуляцію".

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"Я називаю це геополітичною катастрофою, якщо Трампа висунуть, оскільки його вплив у кампанії був би руйнівним. Це наблизило б жахливі ідеї Трампа до мейнстріму та ускладнило б отримання підтримки Конгресу для війни", - зазначає Расмуссен.

Данець додає, що згідно з соціологічними опитуваннями у США відчувається послаблення підтримки України. Балотування Трампа може ще більше погіршити цей процес.

"Простий факт, що його думки звертаються до певного елемента, певного сегменту американської громадськості, підштовхне американську політику до неправильного напрямку", - каже Расмуссен.

Politico відзначає, що може здатися нерозумним боятися висунення Трампа більше, ніж його безпосереднє повернення до влади, що є менш імовірним, але може стати значно більш небезпечним результатом. Однак Расмуссен розглядає кандидатуру Трампа, як спробу саботування війни в Україні.

Данець висловив свій прогноз і щодо потенційного президентства одіозного політика.

"Я думаю, що президент Трамп буде невдахою", - заявив Расмуссен.

Дональд Трамп і його вислови про російсько-українську війну

Наприкінці січня Дональд Трамп виступив з критикою поставки танків в Україну. На його думку, таким темпом все може дійти і до ядерної зброї.

45-й президент США зізнався, що він категорично проти зміни режиму Володимира Путіна в Росії. Також він розкритикував допомогу Україні, заявивши, що це є інтересом лише Європи.

Нещодавно Трамп заявив, що дозволив би Росії оволодіти частиною України. Згідно з його думкою, це б допомогло завершити війну. Також колишній президент США додав, що за його каденції РФ нікого і ніщо не захоплювала.

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