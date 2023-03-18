Президент Росії "явно вчинив військові злочини", зазначив очільник США.

Рішення Міжнародного кримінального суду, штаб-квартира якого знаходиться у Гаазі, про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна є "дуже сильною позицією".

Ордер на арешт Путіна видано виправдано, вважає очільник США Джо Байден, повідомляє The New York Times. Американський президент підкреслив, що лідер росіян "явно вчинив військові злочини"

"Я думаю, що це (видача гаазьким судом ордера на арешт президента РФ - Ред.) виправдано…", - заявив Байден.

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Видача ордера на арешт Володимира Путін - що треба знати

17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав міжнародні ордери на арешт Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. У МКС зазначили, що є "розумні підстави", які дозволяють вважати, що російській президент несе особисту відповідальність за депортацію дітей з України.

Після видачі ордера Путіна можуть арештувати у 123 країнах, які є учасницями Римського статуту. Спікер очільника Росії Дмитро Пєсков назвав неприйнятною видачу ордера на арешт. Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський назвав таке рішення МКС історичним.

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