Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
Як повідомляється на сайті Держдепартаменту, санкції запроваджені в рамках боротьби з глобальною корупцією.
Через "значну корупцію" щодо Вовка вжито фінансових санкцій на основі закону Магнітського та візові обмеження. Також аналогічні заходи стосуються його "двох найближчих родичів", хоча в Держдепі не назвали, про кого саме йде мова.
"Державний департамент включив у список Вовка за вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси", - йдеться в повідомленні.
Справа проти Павла Вовка - що відомо
17 липня 2020 року відбулися обшуки в Окружному адмінсуді Києва, а також у Державній судовій адміністрації. Детективи НАБУ вручили підозри у створенні злочинної організації та захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з Павлом Вовком діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їхній роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.
У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.
Однак, Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства. Всупереч закону про Вищу раду правосуддя, який декларує, що всі засідання ВРП є відкритими, відеотрансляції засідання не здійснювалося. Окрім цього, ВРП відмовилася відсторонити п’ятьох інших суддів Окружного адмінсуду Києва.
У листопаді того ж року НАБУ оголосило Вовка в розшук.
ВАКС кілька разів виносив рішення про примусовий привід Вовка на засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але детективи НАБУ не доставляли його на засідання, бо не заставали ані вдома, ані на роботі.
У квітні президент вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". В ОП зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численних сумнівних рішень.
У серпні 2021 року тодішній директор НАБУ Артем Ситник заявив, що справу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка гальмує Вища рада правосуддя, не даючи дозвіл на його арешт.