Щодо Павла Вовка і двох його найближчих родичів вжито фінансових санкцій на основі закону Магнітського та візові обмеження.

Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Як повідомляється на сайті Держдепартаменту, санкції запроваджені в рамках боротьби з глобальною корупцією.

Через "значну корупцію" щодо Вовка вжито фінансових санкцій на основі закону Магнітського та візові обмеження. Також аналогічні заходи стосуються його "двох найближчих родичів", хоча в Держдепі не назвали, про кого саме йде мова.

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"Державний департамент включив у список Вовка за вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси", - йдеться в повідомленні.

Справа проти Павла Вовка - що відомо

17 липня 2020 року відбулися обшуки в Окружному адмінсуді Києва, а також у Державній судовій адміністрації. Детективи НАБУ вручили підозри у створенні злочинної організації та захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з Павлом Вовком діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їхній роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Однак, Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства. Всупереч закону про Вищу раду правосуддя, який декларує, що всі засідання ВРП є відкритими, відеотрансляції засідання не здійснювалося. Окрім цього, ВРП відмовилася відсторонити п’ятьох інших суддів Окружного адмінсуду Києва.

У листопаді того ж року НАБУ оголосило Вовка в розшук.

ВАКС кілька разів виносив рішення про примусовий привід Вовка на засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але детективи НАБУ не доставляли його на засідання, бо не заставали ані вдома, ані на роботі.

У квітні президент вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". В ОП зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численних сумнівних рішень.

У серпні 2021 року тодішній директор НАБУ Артем Ситник заявив, що справу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка гальмує Вища рада правосуддя, не даючи дозвіл на його арешт.

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