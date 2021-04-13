Президент подав у Раду відповідний законопроект.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк відреагував на наміри президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК.

На своїй сторінці в Facebook Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

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"Шість років суд перебуває під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій. Тому до даної новини я ставлюся спокійно. Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур", - написав він.

Вовк додав, що суд продовжує працювати в штатному режимі.

Що запропонував Зеленський у своєму законопроекті

Сьогодні президент вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

В ОП зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численних сумнівних рішень.

Там також додали, що стара і неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість, вона втратила довіру громадян України і вимагає повного очищення.

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Автор: Юрій Годован