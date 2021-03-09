У суді йому мали обрати запобіжний захід у вигляді застави в справі щодо створення злочинної організації і захоплення влади.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вп’яте на з’явився до Вищого антикорупційного суду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду.

Читайте також"Г***о привезли": Зеленський відреагував на слова Порошенка про вакцину від коронавірусу

У суді Вовку мали обрати запобіжний захід у вигляді застави в справі щодо створення злочинної організації та захоплення влади.

На засіданні суду з’ясувалося, що детективи Національного антикорупційного бюро вже вп’яте не змогли виконати рішення суду про привід Вовка до ВАКС, оскільки не знайшли його за всіма відомими адресами проживання та на роботі.

Відтак було призначено вже шосте засідання, яке має розпочатися об 11:00 15 березня.

Як пояснили УНІАН у прес-службі ВАКС, з огляду на статус судді, наразі детективи НАБУ не можуть застосувати до нього силовий привід, навіть якщо застануть його вдома чи на роботі, оскільки для цього необхідно, щоб генпрокурор подав ще одне клопотання про примусовий привід судді Вовка, а суд відповідно це клопотання задовольнив.

Що відомо про справу

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

ВАКС вже тричі виносив рішення про примусовий привід Вовка на засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але детективи НАБУ не доставляли його на засідання, бо не заставали ані вдома, ані на роботі. 18 лютого суд вчетверте застосував до Вовка привід.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк