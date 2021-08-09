Справа Павла Вовка розслідується детективами НАБУ, проте на слідчі експерименти він не з’являється і під варту його взяти не можливо через позицію ВРП.

Справу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка гальмує Вища рада правосуддя, не даючи дозвіл на його арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив на прес-конференції.

"За великим рахунком, темп руху цієї справи залежить від Вищої ради правосуддя, яка, з одного боку, притягує за дрібні порушення до відповідальності суддів, рішення яких стосуються тих посадовців, які мають вплив на членів ВРП, а з іншого боку, попри очевидність справ Вовка, ВРП не дає дозволу на обрання йому запобіжного заходу", - підкреслив Ситник.

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Також він додав, що по справі Вовка розслідування закінчено і триває ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту.

"Якщо ми будемо бачити, що підозрювані, яких є у справі понад 10, затягують з ознайомленням, ми звертатимемося до суду, щоб обмежувати їх у часі", - сказав він.

Також Ситник додав, що Вовк не ходить на процесуальні дії, натомість публічно комунікує і пояснює дії (у соцмережах — УНІАН) .

Що відомо про справу судді Вовка

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

ВАКС вже тричі виносив рішення про примусовий привід Вовка на засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але детективи НАБУ не доставляли його на засідання, бо не заставали ані вдома, ані на роботі. 18 лютого суд вчетверте застосував до Вовка привід.

Автор: Дмитро Хилюк