Зеленський потролив Путіна / УНІАН

Під час війни немає відпустки і не можна сидить в бункері як президент Росії Володимир Путін, щоб розуміти, що "світ ширший".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, відповідаючи на запитання чи був він під час війни у відпустці.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України було дуже складно всій державі, за його словами, в перші дні війни був "шок, трагедія". За його словами, найбільш складно тим, хто втратив рідних, близьких. "Їм набагато складніше, ніж мені", - додав Зеленський. За його словами, він весь час з українцями і переживає за ці втрати.

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"В мене не було відпустки, бо я не можу собі її дозволити, немає відпустки на війні", - наголосив Зеленський.

При цьому додав, що іноді йому потрібні якісь години для того, щоб не втратити адекватність. "Треба себе перемкнути – щось почитати, подивитись. Я це роблю", - сказав Зеленський. При цьому додав, що іноді має таку можливість вночі або рано-вранці. "Дуже рано я прокидаюся і читаю літературу, бажано літературу, а не інтернет. Іноді, як ми всі сучасні люди, починаєш читати книгу і плавно переходиш до мобільного телефону і так заходиш в Інтернет, щоб почитати, що є в світі. Це дуже важливо знати за що ми боремося, бути адекватним", - наголосив президент України. За його словами важливо поспілкуватись з людьми, журналістами.

"Не сидіти в бункері, а розуміти, що світ ширший, ніж твій бункер. Ми розуміємо про кого я говорю", - сказав Зеленський, натякаючи на президента Росії Володимира Путіна.

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Що ще сказав Зеленський

Під час спілкування зі скандинавськими журналістами Зеленський також заявив, що вважає себе поганим батьком. Зараз його дітей виховує дружина - перша леді Олена Зеленська - та війна.

Президент також зробив кілька заяв про війну. За його словами, український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму. Разом з тим, він попередив, що війна може тривами роками і навіть десятиліттями.

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