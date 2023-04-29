Під час війни президент проводить своє дозвілля з користю: читає книжки та заходить в Інтернет вночі та рано-вранці.

Під час війни немає відпустки і не можна сидить в бункері як президент Росії Володимир Путін, щоб розуміти, що "світ ширший".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, відповідаючи на запитання чи був він під час війни у відпустці.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України було дуже складно всій державі, за його словами, в перші дні війни був "шок, трагедія". За його словами, найбільш складно тим, хто втратив рідних, близьких. "Їм набагато складніше, ніж мені", - додав Зеленський. За його словами, він весь час з українцями і переживає за ці втрати.

Відео дня

"В мене не було відпустки, бо я не можу собі її дозволити, немає відпустки на війні", - наголосив Зеленський.

При цьому додав, що іноді йому потрібні якісь години для того, щоб не втратити адекватність. "Треба себе перемкнути – щось почитати, подивитись. Я це роблю", - сказав Зеленський. При цьому додав, що іноді має таку можливість вночі або рано-вранці. "Дуже рано я прокидаюся і читаю літературу, бажано літературу, а не інтернет. Іноді, як ми всі сучасні люди, починаєш читати книгу і плавно переходиш до мобільного телефону і так заходиш в Інтернет, щоб почитати, що є в світі. Це дуже важливо знати за що ми боремося, бути адекватним", - наголосив президент України. За його словами важливо поспілкуватись з людьми, журналістами.

"Не сидіти в бункері, а розуміти, що світ ширший, ніж твій бункер. Ми розуміємо про кого я говорю", - сказав Зеленський, натякаючи на президента Росії Володимира Путіна.

Що ще сказав Зеленський

Під час спілкування зі скандинавськими журналістами Зеленський також заявив, що вважає себе поганим батьком. Зараз його дітей виховує дружина - перша леді Олена Зеленська - та війна.

Президент також зробив кілька заяв про війну. За його словами, український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму. Разом з тим, він попередив, що війна може тривами роками і навіть десятиліттями.

Вас також можуть зацікавити новини: