Президент наголосив, що вирішальну роль у цьому відіграє допомога Заходу - або Україну максимально підтримають зараз, або ризик третьої світової зростатиме.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що успіх українського контрнаступу залежить від об'ємів та термінів постачання західної зброї. Разом з тим, він попередив, що війна може тривами роками і навіть десятиліттями.

Як повідомляє Yle, про це Зеленський заявив скандинавським журналістам. Коментуючи підготовку до контрнаступу, президент наголосив, що зброя має значення. Водночас окупанти втрачають мотивацію та бояться наслідків свого відступу.

"Хоча Зеленський не захотів розголошувати жодних подробиць чи графіку контратаки, загалом вважають, що вона запланована на кінець весни чи початок літа. Попри свої надії на успіх, він також попередив, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями", - пише видання.

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"Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики третьої світової війни", - сказав Зеленський.

Війна в Україні - ЗСУ готують контрнаступ

Українські воїни активно готуються до великого контрнаступу. В РНБО повідомляли, що великий контрнаступ Збройних Сил України залежить від багатьох факторів, інформацією про нього володіє невелике коло осіб.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що підготовка до нього вже на фінішній прямій. Українські захисники чекають на рішення військового командування та сприятливу погоду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму.

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